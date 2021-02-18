«Мышцы прокачиваются «от и до»: Тина Канделаки посоветовала ознакомиться с 3D-фитнесом

Телеведущая Тина Канделаки с годами стала иконой фитнеса. 45-летняя звезда может дать десятки (если не сотни) советов от том, как держать свою фигуру в форме, правильно питаться и быть уверенной в себе.

В новом интервью она поделилась, что тренируется пять раз в неделю, совмещая разнообразные упражнения. Женщина активно сочетает аэробные тренировки, силовые нагрузки и растяжки. А еще она открыла для себя такое явление как 3D-фитнес.

«В современном фитнесе все движения делают в одной плоскости. Это зачастую ведет к разбитым ожиданиям красивой фигуры. 3D-техника – это движения в трех плоскостях. Мышцы прокачиваются «от и до», под разными углами, и красивый рельеф тела можно получить в быстрые сроки», — рассказала Канделаки журналу Grazia.

Однако ведущая уверена, что ключевую роль в ее похудении сыграла именно смена пищевых привычек. Тина отказалась от вредных продуктов, и следом за этим ее вкусовые рецепторы «отвыкли» от подобной пищи. Как следствие, женщина стала лучше чувствовать вкус здоровой еды и получать от него удовольствие.

Канделаки добавила, что в обществе ключом к похудению принято считать расчет калорий, но на самом деле важнейшую роль играет распорядок питания. Вместе с рационом она сильно поменяла график приема пищи и осталась очень довольна результатом.

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