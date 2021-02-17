«Я постоянно стону»: Джеймс Корден рассказал, как жена помогает ему похудеть

42-летний английский комедийный актер и телеведущий Джеймс Корден известен тем, что обычно играет забавных толстячков (одна из последних его работ — фильм «Выпускной» от Netflix). Но в 2021 году мужчине окончательно надоел его лишний вес, и он сел на популярную на Западе диету, чтобы, наконец, всерьез заняться похудением. На днях он включился в видеочат Опры Уинфри и рассказал о своих успехах в питании и тренировках.

«Я похудел на 16 фунтов (около 7 килограммов. — Прим. авт.) и делал некоторые упражнения, которые ненавижу, — рассказал мужчина. — Я просто не могу их вынести, поэтому говорю, что ненавижу. Но моя жена, у нее так хорошо получается».

По словам Джеймса, его жена Джулия запланировала для них веселую поездку, когда паре удастся сбросить вес, поэтому они просто обязаны пройти через все тренировки.

«Мы занимаемся с гантелями и выходим на небольшие пробежки. Я постоянно стону по этому поводу, а потом в тот же день с неохотой признаю, что действительно чувствую себя лучше, — поделился Корден. — Мы делаем все это, но главное — поддержка. По крайней мере, мы можем просто прогуляться вместе, что для нас очень приятно».

Ранее комик признавался, что уже более десяти лет мечтает похудеть. Пожелаем ему удачи в 2021 году.

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