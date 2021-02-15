Крис Хемсворт провел забавную тренировку под руководством «самого ленивого тренера в мире»

Ваш любимый Тор — актер Крис Хемсворт — продолжает активно наращивать мускулы для съемок четвертого фильма о своем герое «Любовь и гром». На днях он выложил в Instagram видео суровой и одновременно забавной тренировки, которой его подверг персональный тренер Люк Зоччи.

В ролике видно, как наставник заставил известного артиста таскать его через весь зал. Сначала Крис должен притянуть Люка, сидящего на подставке для спортивных снарядов, к себе с помощью каната, а затем оттолкать его назад на исходную точку. И так несколько раз.

«Отправь меня домой! Вперед!» — подбадривает тренер своего подопечного.

Судя по виду Хемсворта, данное упражнение дается ему нелегко. Но 37-летний актер находит такое занятие забавным. И правда, скучно ведь каждый раз день за днем повторять одни и те же тренировки. Но хороший наставник всегда придумает, как разнообразить силовую подготовку.

В подписи к ролику Крис поблагодарил Люка за веселье и назвал его самым ленивым тренером в мире. Понятно, почему.

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