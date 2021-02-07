LOVE IS: Водянова запечатлелась с мужем-миллионером и собакой на пробежке

В прошлом году Наталья Водянова стала женой французского миллионера Антуана Арно. Пара встречалась несколько лет и супермодель успела родить бизнесмену двоих сыновей – Максима и Романа. Кроме того, у Натальи есть еще трое наследников от предыдущих отношений с британским аристократом Джастином Портманом.
В своем Instagram 38-летняя Водянова опубликовала снимок с пробежки в одном из парков Парижа. Спортом она занимается в компании мужа и собаки.
«LOVE IS… кто помнит эту жевачку из 90-х?», — подписала фото Водянова.
Фанаты тут же предложили свои варианты подписи фото.
«Любовь – это когда вы вместе занимаетесь спортом», — писали пользователи Сети.
Также подписчики отметили, что пара находится в прекрасной физической форме.