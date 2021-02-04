«Странно не владеть своим телом!»: Катерина Шпица рассказала, откуда у нее танцевальные навыки

Актриса Катерина Шпица стала настоящим открытием шоу «Танцы со звездами». Ее пара с Михаилом Щепкиным всегда приковывает внимание зрителей. И хотя у артистки не было серьезного хореографического образования, умение двигаться было одним из навыков, которые она копила всю жизнь для своей основной профессии. Об этом девушка рассказала в свежем интервью.

«Артистизм — это синтез различных способностей. Для меня странно, что на шоу всерьез как удивительный факт обсуждают, что актриса — «танцующая». Чему тут удивляться? Это часть нашей профессии! — цитирует Шпицу издание «7days». — Во всех специализированных вузах есть танец как одна из дисциплин, сценическое движение, фехтование, вокал. Странно как раз не владеть своим телом!»

Катерина поделилась, что еще в юности, посещая театр-студию в Перми, понимала, что должна понемногу уметь все. Девушка «по пути» набиралась навыков у всех, кто мог ее чему-нибудь научить, даже сама пошла на уроки верховой езды. Актриса уверена, что тело — это инструмент, и им нужно владеть.

Сейчас, танцуя в проекте, она «упахивается каждый день» вместе со своим партнером (по 3–4 часа) и признается, что потом ей будет не хватать этих тренировок. Но всерьез заняться танцами 35-летняя артистка пока не думает. Правда, очень хочет поработать в паре со своим возлюбленным Русланом, который тоже хороший танцор.

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