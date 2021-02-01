Профессиональный хакер рассказал, как защитить сотовый телефон от взлома
Видео
Каким мы запомним Василия Ланового
Видео

«Под удивленные взгляды и шуточки прохожих»: жена пристрастила Жукова к скандинавской ходьбе

Теперь супруги тренируются вдвоем.

«Под удивленные взгляды и шуточки прохожих»: жена пристрастила Жукова к скандинавской ходьбе
Сергей Жуков и его жена Регина веселятся во время скандинавской ходьбы. Фото: instagram.com/sezhukov/

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился тем, как его семья поддерживает здоровый образ жизни. По словам 44-летнего певца, жена Регина «подсадила» его на скандинавскую ходьбу, которой сама занимается уже давно. Так что если вы увидите в Москве парочку забавных ходоков, то не спешите подшучивать над ними: возможно, это Сергей со своей супругой.

«Теперь мы — те самые ребята, которые бороздят с палками просторы парков под удивленные взгляды и шуточки прохожих», — написал артист в Instagram.

Хотя он тут же отметил, что в Москве скандинавская ходьба — уже не столько объект для шуток, сколько вполне себе уважаемый спорт. Звезда 90-х подчеркнул, что это один из самых доступных видов активности, для которого человеку нужны только палки, хорошее настроение и небольшой парк.

Напомним, ранее о своем увлечении скандинавской ходьбой заявила Екатерина Шпица. Причем молодая актриса отметила, что ранее считала это занятие спортом для бабушек.

Смотрите также:

Тэги

Сергей ЖуковСергей Жуков и Регина Бурдскандинавская ходьбаспорт звездтренировки звездФитнес