«Под удивленные взгляды и шуточки прохожих»: жена пристрастила Жукова к скандинавской ходьбе

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился тем, как его семья поддерживает здоровый образ жизни. По словам 44-летнего певца, жена Регина «подсадила» его на скандинавскую ходьбу, которой сама занимается уже давно. Так что если вы увидите в Москве парочку забавных ходоков, то не спешите подшучивать над ними: возможно, это Сергей со своей супругой.

«Теперь мы — те самые ребята, которые бороздят с палками просторы парков под удивленные взгляды и шуточки прохожих», — написал артист в Instagram.

Хотя он тут же отметил, что в Москве скандинавская ходьба — уже не столько объект для шуток, сколько вполне себе уважаемый спорт. Звезда 90-х подчеркнул, что это один из самых доступных видов активности, для которого человеку нужны только палки, хорошее настроение и небольшой парк.

Напомним, ранее о своем увлечении скандинавской ходьбой заявила Екатерина Шпица. Причем молодая актриса отметила, что ранее считала это занятие спортом для бабушек.

Смотрите также: