«От боли в глазах стояли слезы»: Анна Большова вспомнила тренировки с Ильей Авербухом

В 2006 году актриса Анна Большова участвовала в телепроекте «Звезды на льду». Кататься на коньках для этой передачи ее учил лично Илья Авербух. 45-летняя артистка отмечает, что в последующие годы никому из участников ледовых шоу так уже не везло, потому что позже у известного хореографа появились помощники. В новом интервью звезда кино вспомнила, как проходили те тренировки.

«В течение месяца я каждый день проводила на крытом катке в Парке культуры. Все это время я каталась на прокатных разношенных коньках и первый час тренировки слабо слышала Илью — от боли в глазах стояли слезы, но когда я окончательно переставала чувствовать ноги, жизнь налаживалась», — рассказала Анна порталу «Москвич».

Она отметила, что в начале занятий даже не могла устоять на коньках. Зато потом, когда ее передали в руки партнера Алексея Тихонова, она уже умела проехать от бортика до бортика на одной ноге.

После первого выступления к артистке подошел президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев и сказал, что она способная, так как овладела техникой скольжения. Авербух также отмечал у Большовой эту сильную сторону. Анна предположила, что так получилось благодаря тому, что она в детстве занималась горными лыжами.

В том же интервью артистка призналась, что в свое время ушла из спорта потому что боялась слишком сильно разгоняться на склоне.

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