«Он будет непредсказуем»: стартовали съемки пятого сезона сериала «Фитнес»

В Москве начались съемки пятого сезона популярного сериала «Фитнес», который выходит на видеосервисе Start. Создатели картины приоткрыли для Teleprogramma.pro детали сюжета будущих эпизодов.

Главная героиня Ася, изначально пришедшая в фитнес-клуб, чтобы обрести уверенность в себе, получила парня в лице своего тренера. Девушка и сама планирует серьезно заняться коучингом, но неожиданно владелица «СуперФит» переписывает на парочку весь клуб, и приходится как-то выкручиваться. Исполнительница роли Аси, актриса Софья Зайка уверяет, что с ее героиней в новых сериях произойдет невероятная трансформация, и весь пятый сезон порадует зрителей своей новизной.

«Он будет непредсказуем, сюжетная развязка всех удивит. Казалось бы, в нашем сериале есть уже все персонажи, разные и внешне, и по характерам. Но у сценаристов получилось придумать новых героев, не менее смешных и привлекательных», — говорит Софья.

К примеру, к проекту присоединились Александр Шульгин в роли нового парня Аси, Зоя Мансурова и Фэй Я Цзоу.

А среди старых персонажей стоит обратить внимание на Полину. В новом сезоне она поймет, что у нее есть карьера, но нет счастья в личной жизни. Она начнет активно искать любовь, не всегда понимая, чего же ей нужно от мужчин. Таким образом, весна придет и к рациональным сильным женщинам.

В новом сезоне будет снято 20 серий. Когда они станут доступны к просмотру, еще неизвестно.

Смотрите также: