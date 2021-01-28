«Восхищаюсь ее фигурой»: Антон Хабаров рассказал, как жена соблазняет его во время йоги

Актеры Антон и Елена Хабаровы вместе уже около 20 лет, и их чувства до сих пор не охладели. В недавнем интервью звездные супруги рассказали о секретах своего крепкого брака, и среди множества интересных фактах о личной жизни пары всплыл еще один, который ярко демонстрирует неугасающую привязанность мужа и жены.

«Мы друг другу интересны до сих пор, — признался Антон изданию WomanHit. — Когда я вижу, как Лена делает йогу, каждый раз восхищаюсь ее фигурой, ее формами. Мне она всегда кажется сексуально привлекательной. Чтобы так выглядеть, надо вкалывать, это не просто полежать на коврике».

Мужчина добавил, что от этого ему тоже хочется нравиться своей второй половинке. Возвращаясь после долгого отсутствия на съемках, он всегда заезжает в парикмахерскую, чтобы предстать перед женой в наилучшем виде.

Кстати, в том же интервью Елена призналась, что они с Антоном сошлись на чистой «химии», а все остальные точки соприкосновения нашли уже потом. Их пара не лишена домашних скандалов, и кто-то в сердцах даже может пригрозить расставанием. Но за два десятка лет никто из Хабаровых даже на день не ушел из семьи.

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