«Я должен буду это сделать»: жених Гвен Стефани пообещал сбросить вес перед свадьбой

Певец Блэйк Шелтон поменял зеркала в своем доме так, чтобы казаться себе лучше.

Долгожданный второй брак певицы Гвен Стефани откладывается из-за пандемии, но ее жениху пока будет чем заняться. Напомним, исполнительница хита Don’t Speak уже пять лет встречается со своим коллегой по американскому шоу «Голос», кантри-певцом Блэйком Шелтоном, и осенью 2020 года мужчина наконец-то сделал ей предложение.

И в тот день, когда артист поведет свою возлюбленную под венец, он хочет выглядеть лучше, чем сейчас. Давая интервью подкасту Party Barn Radio, 44-летний Шелтон заявил, что планирует похудеть перед свадьбой на 10 фунтов (около 5 килограммов).

«Мне кажется, если я скажу «десять», то я должен буду это сделать. Итак, десять. Теперь все — я не могу подвести людей», — пообещал Блэйк.

Он также добавил, что перевесил все зеркала в своем доме, чтобы не расстраиваться из-за фигуру. Они висят у артиста под потолком и под наклоном. Чтобы посмотреть в них, приходится взглянуть вверх, и получается ракурс, будто делаешь селфи сверху. Так, по словам мужчины, он не видит изъянов своей фигуры. Но, все же, он помнит о них, раз собрался худеть.

Похоже, Шелтону нужна та самая американская разработка, которая мотивирует людей на занятия спортом, показывая их более подтянутое отражение.

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