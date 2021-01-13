Новый стартап предлагает тренироваться, любуясь на свое «подкаченное» изображение

Взять себя в руки и отправиться в спортзал, чтобы, наконец, привести тело в форму, — сложная задача для многих людей. Именно поэтому тренеры постоянно говорят о мотивации, а всякие выдумщики придумывают, как ее найти.

Одна из свежих разработок в данной сфере — тренировка вместе со своим «накаченным» отражением. Такой стартап запустили в американском штате Флорида. Он представляет из себя цифровое зеркало, которое отражает человека и одновременно делает его более стройным и подтянутым — так, будто он уже добился своего результата. Авторы идеи предполагают, что созерцание «лучшей версии себя» поможет тренирующемуся сохранить мотивацию. Для ее реализации пользователю понадобится направленная на него камера и экран.

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Как пишет Washington Post, данная разработка была анонсирована на ежегодной технической конференции CES 2020. Ее создатели планируют запустить данное приложение в 2021 году, сейчас они налаживают связи с крупными фирмами в сфере здравоохранения и фитнеса. По их мнению, мотивация с помощью демонстрации фото «до и после» уже морально устарела. С новой технологией люди смогут видеть себя в лучшей форме уже здесь и сейчас, плюс изображение человека будет двигаться вместе с ним.

Как вам такое изобретение? Сможет ли оно мотивировать вас к тренировкам?

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