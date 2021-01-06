«Спокойно съела круассан»: Марина Кравец с мужем нагуляли по Дубаю 20 тысяч шагов за день

Первые дни 2021 года телеведущая Марина Кравец провела в Дубае. 36-летняя звезда Comedy Club отправилась в жемчужину Арабских Эмиратов со своей семьей и сделала там множество красивых фотографий.

5 января она поделилась в Instagram снимками, сделанными во время прогулки по городу. Женщина отчиталась, что в тот день они с мужем прошли 18400 шагов, а после полуночи «натопали» еще 4200. После такой нагрузки на ноги теледива позволила некоторые послабления в диете.

«Поэтому на завтрак я спокойно съела с кофе круассан! Но я бы его съела, даже если бы мы и не прошли столько», — призналась ведущая.

Напомним, Кравец замужем за своим продюсером Аркадием Водаховым. 2020 год стал особенным в жизни супругов — у них родился первый ребенок, дочь Вероника.

Звездная мама взяла малышку с собой в Дубай. Похоже, после родов Марина в отличной физической форме, раз может позволить себе такие долгие прогулки.

Добавим, ранее фитнес-тренер рассказал, откуда взялся тренд на прохождение 10 тысяч шагов в день, и нужно ли соблюдать эту норму.

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