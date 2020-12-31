Илья Авербух рассказал о плюсах участия Ольги Бузовой в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух ответил на критику его решения пригласить в «Ледниковый период» Ольгу Бузову. Эпатажная певица и телеведущая принесла проекту новую зрительскую аудиторию, но при этом многие негативно оценили ее попытки в фигурном катании.

По словам известного ледового хореографа, Бузова привлекла к экранам большое количество молодежи, которая в результате увидела множество разнообразных номеров, в том числе на военную и философскую тематику. Еще одним плюсом Авербух считает, что новые зрители «Ледникового периода» получили наглядный пример упорства и трудолюбия — это может подвигнуть их к старанию и достижению своей мечты, вместо того, чтобы целыми днями зависать в Интернете.

«Я лично считаю, что у Оли, может быть, и не все получилось с точки зрения фигурного катания, но она показала себя очень трудолюбивым человеком, тем, с которым приятно общаться и работать вместе», — цитирует фигуриста издание Wday.

Авербух напомнил, что его шоу — это не чемпионат, а развлечение, призванное популяризировать фигурное катание. А тем, кто критикует Бузову на льду, он посоветовал представить себя на коньках и оценить собственную грацию. Илья подчеркнул, что он уважает каждого участника передачи, хотя бы за то, что всем им пришлось научиться кататься в сжатые сроки.

Смотрите также: