«Пожалуйста, будьте добрее»: Крис Прэтт показал обнаженный торс с «небольшой» обработкой

Звезда фильмов «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», а также зять Арнольда Шварценеггера, 41-летний актер Крис Прэтт иронично пошутил над своей фигурой в Instagram. Дело в том, что недавно в Twitter стал популярным тренд сравнения четырех «голливудских Крисов» (якобы их стало слишком много, и кому-то надо уйти из кино): Хемсворта, Эванса, Пайна и, собственно, Прэтта. Последнего назвали слабейшим, в том числе, и из-за его фигуры, которая не дотягивает до остальных красавчиков.

26 декабря мужчина объявил в «сториз», что сейчас выложит фото без рубашки, и уже готов к тому, что хейтеры начнут критиковать этот снимок за обработку в фоторедакторе (хотя он и без фильтра). В действительности, актер лишь немного подкорректировал свое селфи. Совсем чуть-чуть, на наш взгляд.

«Пожалуйста, будьте добрее. Я знаю, что мне есть, куда уйти. Но 2021 год будет другим», — написал он.

Напомним, что недавно Крис Хемсворт, чей персонаж в киновселенной Marvel мерится брутальностью с героем Прэтта, выложил впечатляющие фото и видео со своих тренировок. Глядя на него, второй Крис почувствовал комплексы и попросил коллегу в комментариях перестать улучшать свое тело.

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