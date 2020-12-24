«Не так много денег надо»: Тина Канделаки дала рецепт, как выглядеть моложе своих лет

На днях 51-летняя Дженнифер Лопес снова восхитила фанатов своей фигурой. Папарацци засняли ее во время тренировки, и новые фотографии оказались поразительными. Однако российская телеведущая Тина Канделаки уверена, что в этом нет ничего удивительного: вместо того, чтобы восторгаться фигурой американкой звезды лучше взять себя в руки и повторить ее результат.

«Мы смотрим на Дженнифер Лопес и говорим: «Вау!», — она в 51 выглядит невероятно. Ну так давайте на себя посмотрим — не так много денег надо, чтобы так выглядеть. Это не пластические операции. Регулярно ходишь к косметологу, регулярно делаешь процедуры, правильно питаешься, не пережираешь, занимаешься спортом, а дальше в современном мире при современной медицине каждый человек может выглядеть моложе своих лет», — цитирует отечественную телезвезду издание OK!.

Канделаки в свои 45 тоже выглядит стройной и подтянутой, при этом она отмечает, что не делает ничего сверхъестественного. Сейчас генеральный продюсер канала «Матч ТВ» тратит на спорт час или два в день. Она призналась, что мотивацию ей дает собственное тело — всю жизни Тина была склонна к полноте и с юных лет мечтала перестать быть пухленькой.

Напомним, что в Instagram ведущая часто дает советы по персональным тренировкам и мотивирует своих подписчиков.

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