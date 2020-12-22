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Больше половины приверженцев здорового питания сделают себе послабление на Новый год

По результатам опроса, большая часть московских «зожников» не готова отказаться от оливье.

Больше половины приверженцев здорового питания сделают себе послабление на Новый год
Оливье - это не просто традиционное блюдо, это целая философия. Фото: Russian Look

Многие люди, придерживающиеся диеты и правильного питания, делают себе послабление на праздники. Разве можно отказаться от традиционного оливье и селедочки под шубой, когда на столе — шампанское, а за окном — салют? Тем более, что такое настроение приходит только раз в году.

Московский сервис по доставке здорового питания Level Kitchen провел любопытный опрос среди своих клиентов: кто из них собирается «сдаться» под Новый год и позволить себе традиционные калорийные салаты. Свои ответы дали 1,5 тысячи жителей столицы и Подмосковья.

В итоге 57,17% опрошенных заявили, что отойдут от принципов правильно питания ради новогоднего застолья. 14,58% из них указали причину, что поедут отмечать за город, а там удержаться от соблазнов очень трудно. Еще 14,35% отметили, что регулярно устраивают себе перерыв на праздники. 10,42% назвали оливье и селедку под шубой своими главными раздражителями, якобы отказаться от этих блюд просто невозможно. И только 9,26% указали, что просто не хотят нарушать традиций новогоднего застолья. Кстати, 8,56% позволят себе послабление, потому что сразу после праздников собираются сесть на диету.

А что же с теми, кто не откажется от принципов правильного питания? Как передает сайт «Москвич», большинство из них (27,31% опрошенных) боится набрать лишний вес. И только 3,58% ответили, что для них Новый год не является поводом нарушать режим. А 5,32% собираются готовить главные праздничные по диетическим рецептам.

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