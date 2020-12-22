Больше половины приверженцев здорового питания сделают себе послабление на Новый год

Многие люди, придерживающиеся диеты и правильного питания, делают себе послабление на праздники. Разве можно отказаться от традиционного оливье и селедочки под шубой, когда на столе — шампанское, а за окном — салют? Тем более, что такое настроение приходит только раз в году.

Московский сервис по доставке здорового питания Level Kitchen провел любопытный опрос среди своих клиентов: кто из них собирается «сдаться» под Новый год и позволить себе традиционные калорийные салаты. Свои ответы дали 1,5 тысячи жителей столицы и Подмосковья.

В итоге 57,17% опрошенных заявили, что отойдут от принципов правильно питания ради новогоднего застолья. 14,58% из них указали причину, что поедут отмечать за город, а там удержаться от соблазнов очень трудно. Еще 14,35% отметили, что регулярно устраивают себе перерыв на праздники. 10,42% назвали оливье и селедку под шубой своими главными раздражителями, якобы отказаться от этих блюд просто невозможно. И только 9,26% указали, что просто не хотят нарушать традиций новогоднего застолья. Кстати, 8,56% позволят себе послабление, потому что сразу после праздников собираются сесть на диету.

А что же с теми, кто не откажется от принципов правильного питания? Как передает сайт «Москвич», большинство из них (27,31% опрошенных) боится набрать лишний вес. И только 3,58% ответили, что для них Новый год не является поводом нарушать режим. А 5,32% собираются готовить главные праздничные по диетическим рецептам.

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