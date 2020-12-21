27-летний Патрик Шварценеггер похвастался мускулистой спиной

Дело Арнольда Шварценеггера есть, кому продолжать. И пускай его 27-летний сын Патрик не такой выдающийся бодибилдер, но в плане фигуры и мускулатуры молодому человеку есть, что показать. Недавно он выложил в Instagram видео со своей тренировки: тренер снял выдающийся рельеф верхних мышц спины парня, когда тот подтянулся и завис на несколько секунд в этом положении. Судя по реакции Патрика, это упражнение — довольно тяжелое. Но результат впечатляющий.

Кроме того, на видео можно оценить пресс и бицепсы молодого Шварценеггера. До Криса Хемсворта ему, конечно, еще далековато, но потенциал определенно есть. Кстати, Патрик какое-то время встречался с певицей Майли Сайрус, которая известна своим романом с Лиамом Хемсвортом. Любит девушка крепких мужчин…

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Напомним, у Арнольда Шварценеггера две дочери и два сына. Патрик пошел по стопам звездного отца и выбрал карьеру актера и модели. Правда, в боевики его пока не приглашают, парень засветился лишь в нескольких комедиях, в 2018 году снялся с Беллой Торн в романтическом фильме «Полночное солнце». Возможно, если он подкачается, то и ролей у него станет больше.

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