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«Боги, сошедшие с Олимпа»: Батрутдинов и Деревянко померились прессом на совместном фото

Актеры «за 40» находятся в прекрасной физической форме.

«Боги, сошедшие с Олимпа»: Батрутдинов и Деревянко померились прессом на совместном фото
Тимур Батрутдинов и Павел Деревянко не позволяются себе толстеть. Фото: instagram.com/pablo_derevyanko/

В 13-м эпизоде комедийного сериала «Идеальная семья» с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич появился Тимур Батрутдинов. Известный шоумен получил небольшое камео, но главная звезда картины уделила этому большое внимание.

«Роль была сложная, на стыке жанров, и Тимур сыграл ее отлично», — написал Деревянко в Instagram, выложив фотографию со съемок.

На снимке оба актера запечатлены с голым торсом, чтобы поклонницы могли оценить, что они находятся в отличной форме.

«Боги, сошедшие с Олимпа», «Тим — красавец, атлет», «Тимур — Аполлон!», «Тимур просто бомба! И куда девки смотрят?» — такие комментарии оставили подписчики. А вот Гоше Куценко демонстрация пресса не понравилась. «Фу. Позор», — написал он.

Напомним, что Павлу Деревянко — 44 года, Тимуру Батрутдинову — 42. Оба на данным момент свободны в отношениях и весьма востребованы на телевидении.

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обнаженный торсПавел ДеревянкопрессСериал "Идеальная семья"Спортивная фигураТимур БатрутдиновФитнес