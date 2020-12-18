«Боги, сошедшие с Олимпа»: Батрутдинов и Деревянко померились прессом на совместном фото

В 13-м эпизоде комедийного сериала «Идеальная семья» с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич появился Тимур Батрутдинов. Известный шоумен получил небольшое камео, но главная звезда картины уделила этому большое внимание.

«Роль была сложная, на стыке жанров, и Тимур сыграл ее отлично», — написал Деревянко в Instagram, выложив фотографию со съемок.

На снимке оба актера запечатлены с голым торсом, чтобы поклонницы могли оценить, что они находятся в отличной форме.

«Боги, сошедшие с Олимпа», «Тим — красавец, атлет», «Тимур — Аполлон!», «Тимур просто бомба! И куда девки смотрят?» — такие комментарии оставили подписчики. А вот Гоше Куценко демонстрация пресса не понравилась. «Фу. Позор», — написал он.

Напомним, что Павлу Деревянко — 44 года, Тимуру Батрутдинову — 42. Оба на данным момент свободны в отношениях и весьма востребованы на телевидении.