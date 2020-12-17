«Всегда вел активный образ жизни»: Чак Норрис раскрыл секрет своей отличной формы

Знаменитому актеру 80 лет, а он все еще мачо.

В 2020 году американский актер Чак Норрис отметил 80-летие. Но он все еще крепок, силен и является общемировым символом крутости. На днях российские журналисты спросили у мужчины, в чем секрет его потрясающей формы.

«Я всегда вел активный образ жизни и тренировался. А еще моя жена Джина отлично заботится обо мне — она любит готовить здоровую еду, так что питание у нас правильное. Еще я много сплю, пью много воды и стараюсь смотреть на все в позитивном свете», — ответил Чак «Комсомольской правде».

Кроме этого, Норрис уверен, что является обладателем хороших генов. В пример он привел свою мать, которой через полгода должно исполниться 100 лет, так что и у голливудской звезды есть шанс дожить до сотни.

Недавно он снялся в новогодней рекламе компьютерной игры. По сюжету ролика, он приехал на танке, а затем поднял его. Конечно же, это спецэффекты, но разве кто-то из зрителей сомневается, что Чак Норрис способен поднять танк?

Смотрите также: