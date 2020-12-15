«Тайсон уже не тот»: Наталья Рагозина пожалела легенду бокса, вернувшуюся на ринг

В конце ноября состоялся боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Закончившие свою карьеру спортсмены решили вернуться на ринг, и многие зрители отмечали, что это был бой ради пиара. Тайсон почти 15 лет не участвовал в показательных поединках и вдруг решил возобновить карьеру. Самая распространенная версия, почему он снова ищет себе противников, — 54-летней звезде бокса перестало хватать денег на богатую жизнь, к которой он привык, и другие способы заработка (книги, фильмы, телешоу) не принесли ему желаемого дохода.

Но схватка с Джонсом не сильно впечатлила поклонников спорта. Своим мнением об увиденном бое поделилась чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина. По ее словам, зрители готовы были снова пережить восторг от выхода «Железного Майка» на ринг, но сам спортсмен оказался не готов показать публике то, чего она желала.

«Тайсон уже не тот, каким был раньше. Взрыв, машина, огонь — он просто выходил и всех на ринге и выметал, — рассказала Рагозина Пятому каналу. — Жаль, что люди возвращаются в таком возрасте. Значит, у них не все хорошо в жизни».

За поединок с Джонсом Тайсон получил гонорар в 10 миллионов долларов. В планах у Майка продолжать показательные выступления, сейчас он намерен организовать поединок с Эвандером Холифилдом. Но так ли будут интересны зрителям его новые бои?

Смотрите также: