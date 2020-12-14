Саша Савельева показала свое любимое упражнение в йоге

14 декабря бывшая солистка «Фабрики», 36-летняя Саша Савельева поделилась с поклонниками видео своего занятия йогой. Звезда сняла свое любимое упражнение для нервной системы — танец.

«Можно делать любые движения руками, но они не должны опускаться ниже плеч и нужно правильно спокойно дышать», — пояснила певица для своих подписчиков в Instagram.

Глядя на то, как она танцует, стоя на коленях, можно предположить, что выпускнице «Фабрики звезд» стоит задуматься о карьере в пластическом театре. Напомним, что Савельева с детства увлекалась фигурным катанием и даже была зачислена в группу олимпийского резерва. Но девушку больше интересовала сфера музыки, и она ушла из спорта.

Кстати, недавно певица узнала, что 14 декабря — это особенный день, когда состоится редкое затмение. По этому случаю она решила очистить не только дух с помощью йоги, по и свое жилище посредством уборки. Артистка поделилась, что собирается разобрать все ящики и шкафы и избавиться от всего ненужного.

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