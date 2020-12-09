«Почти что голышом»: Муцениеце в микробикини блеснула тату на соблазнительном теле

Актриса не скрывает: для того, чтобы достичь такой потрясающей формы и похудеть, ей приходилось много бегать по утрам.

Агата Муцениеце, в отличие от других звезд, много общается с поклонниками в Stories. Там же актриса из фильма «Тобол» публиковала фото и видеоотчеты своих утренних тренировок. Благодаря пробежкам на свежем воздухе и фитнесу экс-возлюбленной Павла Прилучного удалось сбросить лишний вес. Теперь Агата то и дело радует фанатов снимками в мини-бикини, демонстрируя плоды своих многочасовых тренировок. Стоит отметить, что актриса добилась потрясающих результатов. Она выглядит просто восхитительно. Об этом говорят и поклонники звезды, которые не перестают восхищаться ее красотой и стройной фигурой.

На свежем пляжном фото Муцениеце позировала в сексуальном алом купальнике, блеснув татуировкой на соблазнительном теле. Агата призывно изогнула спинку, показав осиную талию и подтянутые бедра в трусиках, на которые ушло минимум ткани.

«Ну всех соблазнила, морская нимфа!!», «Такая шикарная дама!! Куда смотрел бывший не понятно», «Почти что голышом», «Пашку оторопь взяла», «Это я такая вся непринужденная и счастливая! Муж недоумевает, почему такая довольная?! А я просто научилась быть счастливой здесь и сейчас», «Вот не понимаю, как Павел мог расстаться с такой умной, красивой и шикарной девушкой!», «Шикарная!! Купальник офигенный», «В такую погоду можно и побольше таких фото!! Позитивчик», «Чистый соблазн», «Восторг», «Суперская!!» — пишут фолловеры.

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