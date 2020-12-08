Встречайте в Париже: брейк-данс стал олимпийским видом спорта

Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта. Уже на Играх в Париже в 2024 году за этот танец будут вручать медали, сообщает спортивный сайт ESPN со ссылкой на исполнительный комитет МОК. Тот же источник подтвердил, что на Играх в Токио и в Париже будут добавлены соревнования по скейтбордингу, спортивному скалолазанию и серфингу.

На Олимпиаде брейк-данс будет называться брейкингом, как его окрестили в 1970-х годах американские пионеры хип-хопа. Французские организаторы предложили узаконить этот вид спорта еще два года назад, его тестировали на юношеских играх в Буэнос-Айресе.

Тем не менее, олимпийская программа не может расти бесконечно: когда добавляются новые соревнования, организаторам приходится отказаться от некоторых старых. Сейчас под угрозой сокращения находятся такие дисциплины как бокс и тяжелая атлетика, в которых наблюдаются проблемы в руководящих органах.

Напомним, что из-за пандемии МОК перенес Олимпийские игры в Токио 2020 года. Теперь они откроются только 23 июля 2021-го.

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