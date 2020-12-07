Физкульт-привет: Хью Джекман окунулся в холодный океан в декабре

52-летний актер Хью Джекман заботится о своем здоровье во время пандемии. Известно, что эти дни исполнитель роли Росомахи проводит в Нью-Йорке. 5 декабря он выложил в Instagram видео, на котором заснял себя на пляже и сообщил, что собирается поплавать в холодном океане. Пасмурная погода и зима на календаре не остановили «моржа».

В следующем ролике он с восторгом рассказывает, что вода была холодной, но теперь он чувствует себя гораздо лучше. Актер добавил в пост хештеги «полярный медведь» и «окунулся».

Известно, что Джекман очень любит воду, среди его увлечений — виндсерфинг и каноэ. Артист плавает в стилях фристайл и баттерфляй. Также он занимается такими видами спорта, как гольф и регби, умеет жонглировать, практикует медитацию. Многие из этих умений пригодились ему на съемках, не говоря уже о том, что мужчина не раз демонстрировал свое тренированное тело на съемочной площадке.

Поклонники Хью восхищаются им в комментариях под новыми видео, и многие из них спрашивают, вернется ли актер к роли мутанта Росомахи в киновселенной Marvel. Ранее актер заявил, что с него хватит одного и того же персонажа. В фильме «Логан» 2017 года его герой умер и теперь, если вернется на экран, то уже в исполнении другой звезды.

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Редакция Teleprogramma.pro не рекомендует читателям повторять за звездами. Решение о купании в море зимой стоит принимать, основываясь на возможностях собственного организма и после консультации с врачом.

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