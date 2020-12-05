«Избавление от лишних эмоций»: Виктория Дайнеко поделилась кадрами с тренировки

Бывшая подопечная музыкального центра Игоря Матвиенко — Виктория Дайнеко — пропагандирует здоровый образ жизни. Своими спортивными достижениями артистка делится с поклонниками. Недавно исполнительница опубликовала очередное видео с тренировки на своей странице в сети. На нем девушка активно занимается боксом. Виктория поочередно наносит удары по груше и воображаемому партнеру. Такими действиями знаменитость показала, как правильно снимать эмоциональное напряжение.

Дайнеко записала в своем микроблоге, что ее техника оставляет желать лучшего, однако певица не отчаивается. Для Виктории важно другое — польза, которую приносит спорт для ее организма.

«Техника — не важно. Избавление от лишних эмоций — очень», — написала вокалистка в комментариях под роликом.

Многие поклонники артистки ответили Дайнеко словами восхищения. А некоторые даже обещали последовать ее примеру.

«Вика! Респект и уважуха! Очень круто смотрится!», «Вау, супер! Это класс! Такое сразу облегчение, супер!!! Вы само очарование!», «Молодец! В здоровом теле — здоровый дух», — восторгались фанаты певицы.

Напомним, что не только Виктория Дайнеко старается привить своим подписчикам любовь к фитнесу и спорту. Украинская певица Настя Каменских также мотивирует фанатов на утреннюю пробежку и занятия йогой.

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