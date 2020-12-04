Хабиб Нурмагомедов запустил фитнес-приложение для смартфонов

4 декабря чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о запуске фитнес-приложения для мобильных телефонов. Программа называется OctaZone, и она призвана дать возможность каждому пользователю почувствовать, как стать успешным по жизни. Ключом к этому, по словам известного бойца, является самодисциплина.

«Дисциплина — это одно из определяющих качеств как в спорте, так и в жизни. Ведь трудно добиться значимых результатов, если тебя постоянно побеждает лень», — пишет Нурмагомедов в Instagram.

Хабиб уверяет, что новое приложение будет полезно как новичкам, так и ветеранам фитнеса. Программа спросит у пользователя, какой цели он хочет достигнуть со своим телом, и составит индивидуальный план тренировок для него. Упражнения и боевые приемы будут продемонстрированы в видео, записанными с участием Нурмагомедов.

Напомним, что 24 октября чемпион объявил о завершении карьеры на ринге. Очевидно, что теперь главным делом его жизни станет передача своего опыта другим людям. Кстати, в 29 официальных поединках никто так и не смог победить Хабиба. Не удивительно, что его тренировки будут пользоваться большой популярностью.

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