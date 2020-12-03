«Один оборот — и я падаю»: в ледовом шоу Топалов понял, что у него слабый вестибулярный аппарат

2 декабря гостями шоу «Вечерний Ургант» стала пара, накануне покинувшая телепроект «Ледниковый период» — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и певец Влад Топалов. Ведущий с ходу задал вопрос, почему этот красивый дуэт выбыл из ледового состязания еще до финала. Топалов взял ответственность на себя и предположил, что он был недостаточно силен, чтобы двигаться дальше.

«Есть какие-то вещи, которые у меня не получались физически. Верхние поддержки… Я не могу крутиться на месте. Вестибулярный аппарат у меня, почему-то, как оказалось, абсолютно нерабочий: один оборот — и я падаю, — признался Влад. — Я делал все, что мог, и делал, на мой взгляд, очень хорошо. Мы вместе делали классные, яркие, интересные номера. Но просто есть предел мой. Я его достиг не к финалу, а чуть раньше».

Ургант и Топалов сошлись на том, что на льду не было места ошибке, — просто певец уже не мог прыгнуть выше головы. Ильиных же отметила, что ее партнер был шикарен, и сейчас врет о своих недостатках. Фигуристка призналась, что мужчина всегда очень крепко ее держал, и у них не было обидных падений во время проекта.

Влад же признался, что до «Ледникового периода» даже ни разу не катался на обычной ледовом катке и только после тренировок узнал, каково это падать на лед. Ранее артист думал, что не так больно, как оказалось на самом деле.

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