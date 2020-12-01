Активный отдых: Анна Семенович планирует начать 2021 год с катания на лыжах

Скоро Новый год, и многие россияне уже строят планы, как отметить самый масштабный праздник, учитывая, что из-за пандемии в этот раз массовые гулянья будут серьезно ограничены. Teleprogramma.pro обзвонила звезд отечественного шоу-бизнеса, чтобы узнать, как и где они собираются встретить 2021-й.

Певица Анна Семенович, к примеру, на новогодние праздники собирается поехать в Сочи, чтобы покататься на лыжах на Красной поляне. Активный отдых, безусловно, будет полезен 40-летней артистке, так как первые дни января она планирует провести за богатым столом со своими родителями, отмечая день рождения отца.

«Разумеется, на столе все традиционные салаты от шубы до «Оливье», домашние соления, запечная рыба. Обязательные мамины домашние пельмени. Папа готовит свою фирменную картошку со шкварками. В общем, в нашем доме голодным никто точно не остается», — рассказала певица.

Добавим, что пандемия и закрытые границы спровоцировали приток туристов на отечественные горнолыжные курорты в уходящем году. Кстати, в недалеком будущем москвичам необязательно будет уезжать из столицы, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, — на подъезде к городу собираются возвести стометровую искусственную гору, которая станет туристической базой для любителей зимних видов спорта.

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