Только трусики и футболка: Настя Каменских похвасталась результатами утренней тренировки

Певица Настя Каменских в Instagram похвасталась своей великолепной фигурой. Звезда находится, надо признать, просто в потрясающей форме. У нее нет ни грамма лишнего веса. На кадре украинская исполнительница запечатлена в черных трусиках и белой футболке. Она сделала селфи.

«Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Но, кстати, мышцы и правда на некоторое время после тренировки заметно крепнут. И когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения». Настя Каменских

«Шикарная фигура. Я хочу от тебя сына», «Лучше всего тренироваться перед зеркалом. Сразу виден эффект», «Хороша собой и любима нами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что полтора года назад Настя Каменских вышла замуж за рэпера Потапа. Многие считали, что этот брак — чистой воды пиар, но все оказалось совсем не так.

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