Очевидец заснял, как актеры «Человека-паука» реально прыгают с высоты

А говорят, что современные фантастические фильмы снимаются сплошь за счет компьютерной графики… 18 ноября в Twitter появилось видео со съемок третьей части «Человека-паука» от киновселенной Marvel. Один из фанатов супергероики заснял подъемную платформу, поднятую на высоту не менее 10 метров, с которой прыгнули два актера невысокого роста.

На ролике видно, что рядом стоят два подъемных крана: один держит в воздухе оператора, другой фиксирует страховочные тросы звезд. Парень хватает девушку, и вместе они плавно падают вниз, где их ждет батут.

Конечно же, это могут быть молодые каскадеры, но автор видео уверяет, что заснял 24-летних Тома Холланда, играющего Человека-паука, и певицу Зендаю в роли подруги супергероя Эм-Джей.

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Такой прыжок явно требует не только смелости, но и неслабой физической подготовки. Правда, молодой Том Холланд уже доказывал, что он достаточно ловок, чтобы носить гордое звание Человека-паука. Добавим, что фильм, о котором идет речь, должен выйти в декабре 2021 года, но из-за смещения графика кинопремьер его, скорее всего, тоже переставят на более позднюю дату.

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