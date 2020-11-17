Мокрый бодипозитив: актер Джек Блэк обнажился и станцевал откровенный танец из TikTok

Американский актер Джек Блэк принял вызов и поучаствовал в TikTok-челлендже. Ему пришлось станцевать откровенный танец из клипа американских рэп-исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion под названием WAP. Хореография представляет собой синтез тверка и брейкданса, подобное в роликах обычно танцуют фигуристые девушки с выдающимися формами. Блэк же никогда стройностью не отличался, о чем часто шутил в своих фильмах. Что из этого получилось, можно оценить на его видео, однако сразу предупредим: это зрелище не для слабонервных.

Джек надел красные плавки и попросил, чтобы его во время танца поливали из шланга (для усложнения задачи, наверное). Друзья-актеры в комментариях оценили выступление бодипозитивщика, среди них были даже «мстители» Роберт Дауни – младший и Джереми Реннер.

Комик Блэк — звезда фильмов «Школа рока», «Джуманджи: Зов джунглей» и английский голос Кунг-фу панды, привык эпатировать публику. Недавно на карантине он снял видео, в котором подстриг и побрил сам себя после того, как зарастал несколько месяцев. А «тряхнуть стариной» для него вообще не проблема.

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