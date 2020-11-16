Крис Хемсворт устроил веселое представление из игры в гольф

На выходных в середине ноября актерская семья Хемсвортов собралась вместе, чтобы поздравить их маму с 60-летием. Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel Крис Хемсворт не упустил возможности развлечься сам и повеселить своих поклонников. Он снял несколько забавных роликов о том, как его семья играет в гольф.

На видео свои удары по мячу показывают брат звезды Лиам и один из 6-летних сыновей актера. Но зрители не узнают, удалось ли загнать мячи в лузу, потому что Крис превратил соревнование в веселое шоу. Как именно он повеселился во время игры в гольф, вы увидите в его коротких роликах.

больше по теме Прогноз погоды от бога грома: Крис Хемсворт ворвался в новостную передачу в Австралии Популярный актер неожиданно появился в кадре и присвоил себе роль метеоролога.

Кстати, этой осенью Хемсворт начал рекламировать собственные курсы по фитнесу, медитации и правильному питанию. 37-летний актер не сам ведет их — это делает команда тренеров. Он же выступает в роли медийного лица, привлекающего внимание. На странице в Instagram у звезды появилось множество роликов, на которых он пытается медитировать в воде и под водой. Эти видео так же не лишены иронии и обаяния «бога грома».

Смотрите также: