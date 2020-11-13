«Я была в шоке»: дизайнер Вера Вонг объяснила, зачем выложила фото своей невероятной фигуры

Модельер рассказала, почему так хорошо выглядит в 71 год.

71-летняя Вера Вонг является известным американским дизайнером одежды, в чьих свадебных платьях пошла к алтарю не одна знаменитость. Весной этого года она взбудоражила Instagram, выложив фото в спортивном бюстгальтере и шортиках. Подписчики были изумлены снимком, а точнее фигурой женщины и состоянием ее подтянутой кожи.

Фото разошлось по Интернету и стало вирусным. Его использовали как символ того, что годы могут быть не властны над внешностью. Сама женщина совершенно не ожидала такого эффекта.

«Я была в шоке, — призналась дизайнер изданию People. — Честно говоря, настоящая цель этой фотографии заключалась в демонстрации заколки для волос. Этот аксессуар не так хорошо заметен на снимках, поэтому мы решили минимизировать то, в чем я была одета, чтобы сосредоточить внимание на моих волосах и заколке с кристаллами».

Вера призналась, что всегда выставляла моделей на передний план, а сама оставалась в тени. И тут вдруг публике стало интересно, какая у нее фигура. Для женщины это было шоком.

Когда ее спросили, как часто она тренируется, Вонг ответила, что делает это нерегулярно. Достоинства своей фигуры дизайнер приписывает спорту, которым серьезно занималась в юности.

«Я была конкурентоспособным фигуристом в Соединенных Штатах и танцором в Школе американского балета. Я думаю, что когда вы проводите первые 16 лет своей жизни, занимаясь физическими упражнениями, там это такая вещь, которая остается с вами. Это связано с мышечной памятью», — говорит женщина.

Но самым важным элементом ухода за собой она назвала сон. Правильный режим сна уже многие годы помогает Вонг поддерживать здоровье.