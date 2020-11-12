Экс-жене Арнольда Шварценеггера на 65-летие подарили торт в виде стального «пресса» Ленни Кравица

Сын «железного Арни», 27-летний актер Патрик Шварценеггер поведал журналистам, как они вместе с другими детьми «Терминатора» смутили свою мать Марию Шрайвер на ее день рождения. 6 ноября женщина отметила свое 65-летие, и наследники поздравили ее необычным тортом.

Как рассказал молодой человек в интервью радиошоу Энди Коэна, на сладком угощении был изображен пресс темнокожего музыканта Ленни Кравица. Патрик рассказал, что его мама долгие годы разглядывала фотографию артиста в одном из журналов. Снимок красивого мужчины с голым торсом завораживал ее. Дети знали об этой ее слабости и решили подколоть Марию, подарив ей торт с изображением того самого пресса, которым она восхищалась.

«Она была так смущена, но это было очень смешно», — сказал молодой Шварценеггер, пожалев, что не может показать фотографию лица матери в момент, когда она увидела торт.

Он также признался, что маме будет очень неловко за то, что эта семейная история оказалась в СМИ.

Напомним, что Мария Шрайвер — известная в Америке журналистка, а также племянница президента Джона Кеннеди. 25 лет она была замужем за Арнольдом Шварценеггером и родила ему четырех детей.