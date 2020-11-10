«Ножки принцессы»: Бузова показала свои натренированные после «Ледникового периода» икры

Каждый выход на лед дается поющей телеведущей с огромным трудом и преодолением себя.

Ведущая проекта «Дом-2» певица Ольга Бузова стала участницей нового сезона «Ледникового периода». Девушка постоянно жалуется на колоссальную нехватку времени — ей приходится круглыми сутками быть в рабочем ритме и успевать со съемок на тренировки. Более того, звезда столкнулась с тем, что фигурное катание — очень тяжелый спорт, и тело постоянно травмируется — то гематомы, то растяжения, то защемления.

Накануне после очередной тренировки Бузова показала, как выглядят ее ноги и руки. «Мой партнер не говорит и не скажет никогда вам о проблемах, которые есть, но они есть, есть со здоровьем. Я не знаю, как мы завтра будем кататься, честно, я не знаю, — и показала фиолетовое запястье — внушительную гематому на руке. — Ну, ноги вы видели — ножки принцессы».

Девушка призналась, что ей больно даже просто стоять. Поэтому каждый выход на лед дается ей с огромным трудом и преодолением.

Напомним, помимо Бузовой, в проекте участвуют певец Влад Топалов, телеведущая Регина Тодоренко, актриса Ирина Пегова и многие другие селебрити.