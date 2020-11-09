На смену фитнес-браслетам может прийти «искусственная кожа»

Американские ученые разработали «искусственную кожу», которая может заменить фитнес-браслеты. Речь идет о специальном устройстве, которое может крепиться на тело, как пластырь, и фиксировать различные данные организма: температуру, давление, пульс и так далее. Но при этом оно может растягиваться и даже регенерировать, как настоящая кожа.

Как сообщает научный журнал Science Advances, это изобретение на стыке химии и механики. Оно сочетает в себе мягкие, твердые и жидкие материалы. По сути, неважно, куда вы его прикрепили, устройство все равно может передавать информацию о вашем состоянии на компьютер или в смартфон. Оно может растягиваться до 60% без повреждения микросхем. Инновационный прибор может мяться, получать удары и все равно работать.

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В первую очередь, технологии мягкой электроники можно использовать для замены фитнес-браслетов, но ученые уверены, что у них большое будущее в сферах медицины, робототехники и протезирования.