Из-за неожиданной участницы в «Танцах» намечается ссора между Мигелем и Дружининым

На выходных, 7 и 8 ноября, зрителям покажут этап отбора в команды последнего сезона.

7 и 8 ноября канал ТНТ покажет отборы в популярном шоу «Танцы»: из всех участников, прошедших кастинги в последний сезон, будут формировать команды. После сурового первого этапа в проекте остались только лучшие танцоры. Зрители увидят финалистку первого сезона Юлиану Бухольц, представителей известных танцевальных команд House Of Mafia, Whiphead, «Тает время» и других.

Во время отборов участников ждут испытания самыми разными танцевальными стилями. Хореографы проекта предложат им этюды, которые требуют максимальной концентрации. Этот этап пройдут только те, кто может быстро подстроиться под новый стиль.

Также зрителей и участников ждет сюрприз: возвращение в шоу Крис Беловой, которая поставила стрип-хореографию и собирается ворваться в гонку сразу на этапе мастер-классов. Ее появление может серьезно рассорить Егора Дружинина и Мигеля, которые по-разному относят к девушке. Но даже если судьи договорятся, примут ли новую соперницу другие танцоры, которые прошли через тяжелые этапы кастинга и отборов?

Смотрите шоу «Танцы» 7 и 8 ноября в 20:00 на канале ТНТ.