«Мечта сбылась»: Евгения Медведева в лосинах показала тренировки в домашнем спортзале

Недавно двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее Евгения Медведева решила переехать за город. После этого 20-летняя спортсменка смогла себе позволить даже мини-спортзал в домашних условиях. Результатами проделанной работы она поделилась со своими фанатами в Instagram.
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Не так давно я переехала за город. Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась! Огромное спасибо ребятам из @sportmaster_official ⠀ ⠀ Главным подарком, конечно, стала очень крутая беговая дорожка Torneo Olympia. Бег - это лучшее восстановление для меня. Теперь после тренировок восстанавливаюсь на беговой дорожке дома. ⠀ ⠀ Джерри, кстати, тоже фанатка беговой дорожки:) Только непонятно от чего она восстанавливается))) ⠀ ⠀ Хочу поделиться уникальным промокодом MEDVEDEVA, СКИДКА 20% на любой товар Torneo в Спортмастер! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ. ПРОМОКОД РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.
«Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась! Теперь после тренировок восстанавливаюсь на беговой дорожке дома», — написала Медведева.
Напомним, что в сентябре этого года Медведева вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе, с которой начинала заниматься фигурным катанием еще в 2007 году. А спустя четыре года вошла в сборную России. С Тутберидзе Евгения не занималась два с половиной года. В мае 2018 она решила тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.