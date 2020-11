«Мечта сбылась»: Евгения Медведева в лосинах показала тренировки в домашнем спортзале

View this post on Instagram

Не так давно я переехала за город. Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась! Огромное спасибо ребятам из @sportmaster_official ⠀ ⠀ Главным подарком, конечно, стала очень крутая беговая дорожка Torneo Olympia. Бег - это лучшее восстановление для меня. Теперь после тренировок восстанавливаюсь на беговой дорожке дома. ⠀ ⠀ Джерри, кстати, тоже фанатка беговой дорожки:) Только непонятно от чего она восстанавливается))) ⠀ ⠀ Хочу поделиться уникальным промокодом MEDVEDEVA, СКИДКА 20% на любой товар Torneo в Спортмастер! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ. ПРОМОКОД РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.