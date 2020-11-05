«Мечта сбылась»: Евгения Медведева в лосинах показала тренировки в домашнем спортзале

Недавно двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее Евгения Медведева решила переехать за город. После этого 20-летняя спортсменка смогла себе позволить даже мини-спортзал в домашних условиях. Результатами проделанной работы она поделилась со своими фанатами в Instagram.

«Всегда мечтала о мини-спортзале в домашних условиях. И моя мечта сбылась! Теперь после тренировок восстанавливаюсь на беговой дорожке дома», — написала Медведева.

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Напомним, что в сентябре этого года Медведева вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе, с которой начинала заниматься фигурным катанием еще в 2007 году. А спустя четыре года вошла в сборную России. С Тутберидзе Евгения не занималась два с половиной года. В мае 2018 она решила тренироваться под руководством канадца Брайана Орсера.