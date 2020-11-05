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«Весь в маму»: Анна Седокова пришла на тренировку к сыну Гектору

37-летняя исполнительница рассказала о спортивных успехах младшего ребенка.

«Весь в маму»: Анна Седокова пришла на тренировку к сыну Гектору
Анна Седокова. Фото: Instgaram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова отвела своего сына Гектора на тренировку по боксу. Примечательно, что сама артистка не покинула зал, а осталась наблюдать за достижениями мальчика. Об этом Седокова сообщила в Stories своего профиля.

Жена баскетболиста Яниса Тиммы следила за малышом все занятие. Вначале Гектор сделал разминку, попрыгав через специальную спортивную «лестницу». Затем вышел на ринг, но перчатки пока не надевал. Только полностью разогревшись, мальчик вместе с тренером взял в руки настоящие боксерские перчатки и принялся отрабатывать хук левой.

«Весь в маму», — сказала Анна, намекая на характеры мальчика и свой собственный.

Сын Анны Седоковой
Сын Анны Седоковой. Фото: Instgaram.com/annasedokova

Отметим, что недавно вышла книга Седоковой. Она повествует о том, как важно оставаться бойцом, даже если тебя воспринимают как слабого человека.

Напомним, что сейчас многие артисты российского шоу-бизнеса отправляют своих детей в спортивные кружки и секции. Так, девочек в основном отдают в художественную гимнастику. Туда уже ходят дочери Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной. А вот у мальчишек все сложнее. Кто-то, как сын Регины Тодоренко, занимается спортивной гимнастикой, а кто-то выбирает плавание, как наследник Тимати.

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Анна СедоковабоксЗвездные детимать и сынреальные родителиспортивные достижения