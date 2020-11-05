В Москве появится горнолыжный курорт со стометровой горой

В Москве появится собственный горнолыжный курорт. Разработку проекта склона для лыжников с пятью трассами, подъемником и физкультурно-оздоровительным комплексом планируют подготовить уже в текущем году. Объект расположится в поселении Щаповское (Новая Москва).

Как сообщает столичный Стройкомплекс, курорт будет примыкать к Варшавскому шоссе, что обеспечит хорошую транспортную доступность. К нему подведут дорогу и построят парковку на 500 мест. Основным объектом на участке в 60 гектаров станет насыпная гора высотой в 101 метр. Площадь ее склонов составит почти 18 гектаров. Северный, восточный и западный склоны будут предназначены для катания на лыжах и сноубордах, южный склон будет использоваться в любое время года для спуска на тобогганах, трехколесных картах или горных велосипедах.

Таким образом, москвичам не обязательно будет уезжать из столицы, чтобы ощутить радости горных видов спорта. Главное, чтобы зима порадовала снегом.