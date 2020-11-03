«Очищение от любого негатива»: Волочкова объяснила, зачем она ходит в баню по три раза в неделю

Для балерины это способ восстановиться после тренировок, но фитнес-эксперт предостерег от сочетания бани и физических нагрузок.

Балерина Анастасия Волочкова написала большой пост о том, как она любит баню. Известная танцовщица призналась, что эту страсть ей привил в 13 лет отец. Сначала она посещала сауну в спортивном комплексе, где он работал тренером, потом стала ходить в общественные парные.

Сейчас у 44-летней артистки дома есть собственная русская баня авторского исполнения с ледяной купелью на открытом воздухе. По словам женщины, она парится часто и сильно, обожает контраст температур, приносящий ей здоровье и силу.

«Баня — лучшее для меня восстановление сил после физической нагрузки, снятие стресса и усталости и очищение от любого негатива», — написала балерина в Instagram, опубликовав фото своего коронного шпагата в парной.

На снимке обнаженная Волочкова прикрыла себя вениками. Среди последних, кстати, она предпочитает дубовые и пихтовые.

Парится любительница бани по два-три раза в неделю. Ее организм это выдерживает, но действительно ли сауна полезна всем тренирующимся людям? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к фитнес-эксперту Эдуарду Каневскому.

Именитый тренер отметил, что не рекомендовал бы частое посещение бани после тренировок, особенно силовых, так как обе эти процедуры оказывают серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В сочетании они могут неблагоприятно сказаться на здоровье. Вдобавок, когда человек интенсивно потеет, он теряет минеральные соли, а их нехватка приводит к снижению активности работы сердца. Поэтому, если кто-то идет в баню после тренировки, ему очень важно потом восполнить потерю этих веществ.

«И, конечно же, полный миф, что посещение бани существенно снижает мышечную боль после тренировок. К сожалению, это не так, потому что снижение боли — это плавный физиологический процесс, связанный с восстановительными функциями организма. А баня не оказывает на них никакого прямого влияния», — подчеркнул Каневский.

Эксперт посоветовал разделять тренировки и походы в баню по разным дням. Он также напомнил, что при ряде заболеваний париться вообще не рекомендуется.

Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — фитнес-эксперт, теле- и радиоведущий, писатель, мастер спорта и чемпион Москвы по становой тяге, член Ассоциации профессионалов фитнеса. Входит в тройку лучших тренеров фитнеса России.