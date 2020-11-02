«Пухляш» из «Человека-паука» сбросил почти 50 кг и невероятно изменился

Те, кто смотрел два фильма про Человека-паука с Томом Холандом в главной роли, помнят, что у юного Питера Паркера в киновселенной Marvel есть полненький друг по имени Нед. Персонаж больше комедийный, зато бодипозитивный и никогда не унывает. Но, похоже, в следующих фильмах зрителей ждет совершенно новый образ этого героя, так как актер, который его играет, солидно похудел.

Парня играет уроженец Гавайских островов Джейкоб Баталон, сейчас ему 24. Еще летом голливудский «пухляш» выкладывал в Instagram фотографии со своим привычным образом, но в октябре от него стали приходить совсем другие снимки. В свежих постах видно, что молодой человек значительно сбросил вес и даже постройнел.

«Сейчас люди могут перестать говорить мне, чтобы я похудел», — написал Джейкоб и вызвал бурю восторга у своих поклонников.

Как передает западный портал CBR, актер сбросил 102 фунта (примерно 46 килограммов) для съемок в новом фильме. Возможно, что речь идет о третьей части приключений Человека-паука от Marvel. Быть может, создатели киновселенной решили, что Неду тоже пора стать супергероем, и готовят ему соответствующий образ.

Съемки продолжения «Человек-паук: Вдали от дома» недавно стартовали в Атланте. Ожидается, что картина выйдет в декабре 2021 года.