Не только музыка: старший сын Орбакайте показал свое уличное хобби

Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – Никита пошел по стопам звездных родителей и занимается музыкой. Недавно со своей музыкальной группой MULTIVERSE он выпустил новый альбом. Но творчество – это не единственное увлечение 29-летнего парня. Неравнодушен Никита и к спорту – молодой человек занимается скейтбордом.

В своем Instagram Пресняков опубликовал видеоролики из скейтпарка, где он выполнял сложные элементы с доской. Фанаты артиста в очередной раз отметили, насколько он талантлив.

«Талантище! Тренировочка огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что роман Орбакайте и Преснякова-младшего завершился много лет назад, но до сих пор его периодически обсуждают. Так, на днях Елена Преснякова – бабушка Никиты – рассказала из-за чего на самом деле расстались Кристина и Владимир.