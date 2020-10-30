«Танцы» дали второй шанс некоторым участникам, но усложнили для них условия

В субботу, 31 октября, канал ТНТ покажет последний выпуск кастинга в финальный сезон шоу «Танцы». В нем в «последний вагон» на пути к славе попытаются заскочить танцоры, которые уже участвовали в прошлых сезонах, но не победили. Им будет предоставлен второй шанс. Однако «второгодникам», как их называют наставники проекта, усложнят задачу: они должны получить одобрение от двух судей сразу.

Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися участниками. Попробовать еще раз пришли Вахо, Юлия Рогозинская, Дима Богаченко и Юлиана Бухольц, последняя уже дважды добиралась до финала. Во время ее выступления Мигеля будут переполнять эмоции, а вот ее прошлый наставник Егор не скрывает, что хотел бы видеть в проекте новые лица — «второгодников» он не жалует.

Смогут ли те, кто уже покорял шоу «Танцы» превзойти себя и показать новый уровень мастерства? Не переругаются ли наставники из-за нового правила? Кому удастся заскочить в проект в «самый последний вагон»?

Смотрите финальный кастинг шоу «Танцы» 31 октября в 20:00 на канале ТНТ.