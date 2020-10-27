Девушка в красном: Волочкова похвасталась новым костюмом, сидя на шпагате

Общественный деятель и танцовщица Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих поклонников спортивной формой. 44-летняя артистка регулярно посещает тренировки и репетиции, причем не только в театре или в зале. Анастасия, даже лежа на диване, не забывает провести время с пользой. В одном из последних постов Волочковой в соцсети появился снимок знаменитости на поперечном шпагате и в красном спортивном костюме.

Балерина сфотографировалась в гостинной своего особняка, выполненной в светлых тонах. Отметим, что дом Волочковой напоминает театральные подмостки. Золотые шторы, цветы в вазах, картины и портреты хозяйки во всю стену не дают Анастасии забыть про любимое дело. В домашней обстановке артистка не надевает балетную пачку и пуанты, а предпочитает теплые трикотажные костюмы. Но даже их Волочкова демонстрирует в своей манере — сидя на шпагате.

Напомним, что Волочкова не только танцует сама, но и преподает юным балеринам. Свой опыт и мастерство она передает начинающим танцовщицам, поэтому не может позволить себе расслабиться даже дома.