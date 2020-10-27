«Потрясающе выглядит человек»: Юлия Савичева заступилась за похудевшую Адель

На днях британская певица поразила поклонников своей фигурой, впервые за долгое время появившись на телевидении.

Юлия Савичева вышла в эфир в Instagram, чтобы поделиться с поклонниками своим негодованием. 33-летняя артистка собиралась на встречу и вдруг прочла в Сети о том, что ее западную коллегу Адель затравили за невероятную худобу.

«Я посмотрела видео на YouTube, где она в программе какой-то очень рейтинговой вышла — ну, по мне, потрясающе выглядит человек, просто шикарно! Я бы не сказала, что она нездорово худая. Нет — абсолютно нормальная женщина», — высказалась Савичева об Адель.

По мнению российской звезды, травля в отношении исполнительницы хита Skyfall — это очень несправедливо.

Поясним, что ранее, Адель появилась в популярном американском вечернем шоу Saturday Night Live. 32-летняя артистка, которая раньше была иконой бодипозитива шокировала фанатов своей стройностью, подчеркнув талию узким нарядом. Вот отрывок из этой телепередачи.

«Я знаю, что выгляжу значительно иначе, чем когда вы видели меня в последний раз. Но на самом деле это из-за ограничений по «ковиду». Мне пришлось прилететь сюда налегке, я могла взять с собой только половину. И это та половина, которую я выбрала», — пошутила Адель о своей фигуре в вечернем шоу.

Но якобы не всем фанатам певицы приглянулся ее внешний вид. Одни решили, что кроме тренировок звезда «похудела» еще и с помощью операций, другие настаивают, что она выглядела лучше, когда была полной. Уже несколько дней это активно обсуждается в соцсетях западными телезрителями. Хотя, конечно, восхищенных комментариев гораздо больше.

Напомним, после развода с мужем, который состоялся в 2019 году, Адель начала усиленно худеть. Она сбросила феноменальные 45 килограммов, из-за чего ее стало трудно узнать. В прессе тут же поползли слухи о хирургическом вмешательстве, но на защиту своей подопечной встал бывший тренер певицы Пит Герасимо, который заверил, что она изменилась благодаря правильному питанию и упорству в фитнесе. Мужчина подчеркнул, что певица занялась собой не для того, чтобы вписаться в чьи-то рамки красоты, а ради собственного здоровья.