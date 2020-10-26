«Прогульщики вернулись»: Бондарчук с мужем занялись спортом

Летом этого года Светлана Бондарчук вышла замуж. Избранником 51-летней блондинки стал дизайнер Сергей Харченко. После бракосочетания пара улетела в теплые края, устроив медовый месяц. Яркими моментами своей жизни телеведущая постоянно делится в Instagram. На этот раз она показала семейные тренировки. Светлана и Сергей вновь вернулись в фитнес-зал, где выполняют различные упражнения.

«Прогульщики вернулись. Это непросто», — подписала видеоролик Бондарчук.

Подписчики похвалили супругов, отметив, какие они молодцы.

Отметим, что спортом на днях активно начал заниматься продюсер Иосиф Пригожин. Сейчас он с Валерией отдыхает в Дубае, но даже там не пропускает тренировки.