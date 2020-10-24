Тренировки вместе с малышом: жена Алека Болдуина восстанавливается после пятых родов

Пятому совместному ребенку 36-летней Хиларии Болдуин и 62-летнего Алека Болдуина исполнилось всего шесть недель, однако молодая мама уже привлекает его к своим тренировкам. Супруга артиста является тренером по йоге, поэтому осознает, что спорт необходим для улучшения внутреннего состояния и здоровья.

«Все должно быть в меру. Возвращение фигуры — вторично», — ответила обеспокоенным фанатам Хилария.

Знаменитость продемонстрировала упражнение на ноги: Болдуин расположилась на полу, встав на колени и положив малыша перед собой. Во время тренировки звездная мама касалась носом сына.

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Супруга Алека Болдуина призвала поклонниц возвращаться после родов к тренировкам только с разрешения врача:

«Эду исполнилось шесть недель. Поскольку большинство женщин в этом послеродовом периоде еще не допущены к тренировкам, я не хочу их показывать. Помните: все люди разные. Спросите разрешения у своего врача. А самое главное — слушайте свое тело».

Подписчики поблагодарили многодетную мать за честность и выразили свой восторг от трогательного видео:

«Это самое милое, что я видела. Тренировка с малышом — так трогательно», «Бесконечная любовь на видео», «У меня пока нет детей, но я уже знаю, чем буду с ними заниматься».

Напомним, что Алек и Хилария Болдуин стали родителями в пятый раз. Сейчас пара воспитывает 7-летнюю девочку Кармен и четверых сыновей: 5-летнего Рафаэля, 3-летнего Леонардо, 2-летнего Ромео и новорожденного Эдуардо. Младший ребенок родился после двух неудачных беременностей Хиларии.