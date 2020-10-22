«Время не теряем»: Пригожин показал, как проводит досуг на каникулах в Дубае

На днях Иосиф Пригожин решил вновь заняться спортом. Он вернулся в тренажерный зал и уже показывал своим подписчикам, как делает жим лежа. На этот раз музыкальный продюсер опубликовал в своем Instagram другие упражнения на тренажере, сделав упор на кардио.

«Каждый день спорт. Время даром не теряем», — подписал видео Пригожин.

Подписчики тут же заметили, что продюсер старается не отставать от своей жены, которая также ведет здоровый образ жизни.

«Уважаю! Молодцы!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Пригожин рассказывал, что они с Валерией ушли на самоизоляцию. Музыкальная семья опасается подхватить коронавирус.

Ранее продюсер выступил с заявлением о том, что пандемия ударила по карману всех артистов. Его поддержали многие коллеги по творческому цеху, включая Виктора Дробыша. Пригожин отметил, что сфера потерпела убытки на десятки миллионов.