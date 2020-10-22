По стопам Анастасии Волочковой: Стас Костюшкин похвастался идеальным шпагатом

Как отметил исполнитель, для него не составило труда сесть на шпагат, а вот встать потом почти невозможно.

Музыкант Стас Костюшкин в Instagram похвастался своим идеальным шпагатом. На снимке он, судя по всему, находится на тренировке в спортивном зале.

«Сейчас начнут писать, ничего себе, в вашем возрасте и почти сесть на шпагат. Дорогие мои, в моем возрасте очень легко сесть на шпагат, встать потом невозможно».

Стас Костюшкин

«Юмор Стаса – это отдельную книжку можно писать», «Мужчина в самом расцвете сил», «У вас с женой всегда чувство юмора на высоте. Повезло вашим друзьям», «Стас, вам слава балерины Анастасии Волочковой покоя не дает?!» — стали спрашивать музыканта в комментариях пользователи.

Напомним, что «королевой шпагатов» среди звезд шоу-бизнеса считается экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова. На ее страничке в социальных сетях чуть не в ежедневном режиме появляются подобные кадры. Они вызывают всегда очень бурное обсуждение.